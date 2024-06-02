Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке в регионе на 2–4 июня

1 июня на территории гослесфонда Московской области произошли два пожара: в Виноградовском участковом лесничестве (Виноградовский филиал ГКУ МО «Мособллес») в 1 км от деревни Елкино городского округа Воскресенск на площади 0.16 га и в Куровском участковом лесничестве (Орехово-Зуевский филиал ГКУ МО «Мособллес») в 2 км от территории СНТ «Дружба» г. Куровское Орехово-Зуевского городского округа на площади 0,01 га. Об этом сообщила пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

При тушении возгораний были задействованы 8 единиц техники и 14 человек личного состава лесопожарных формирований. Все пожары были потушены в день выявления.

2 июня на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в Звенигородском лесничестве — II класс, в Волоколамском, Истринском, Клинском, Московское учебно-опытное и Орехово-Зуевском лесничествах — III класс, в Виноградовском, Дмитровском, Наро-Фоминском, Ногинском, Сергиево-Посадском, Ступинском и Талдомском лесничествах — IV класс пожарной опасности.

3 июня на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в Луховицком и Московском учебно-опытном лесничествах — II класс, в Дмитровском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах — IV класс пожарной опасности.

4 июня на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в Луховицком и Шатурском лесничествах — II класс пожарной опасности.

В ближайшие дни температура будет от 21 до 27 градусов, ночью — 12-17 градусов. Синоптики обещают в целом малооблачную погоду, возможны кратковременные дожди с грозами.

В случае обнаружения возгорания необходимо сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.