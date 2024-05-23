Лесопарк вблизи карьера в Люберцах планируют благоустроить в течение 2 лет

В городском округе Люберцы в 2024–2025 годах планируют благоустроить лесопарк в Томилинском лесничестве вблизи Большого Люберецкого карьера, сообщается на официальном интернет-портале администрации округа.

«Благоустройство лесопарка в Томилинском лесничестве вблизи Большого Люберецкого карьера — особая, связующая территория между двумя округами — нашим и Дзержинским. Это место уже является популярным среди спортсменов наших округов и продолжает развиваться в этом направлении. Это большой проект с реализацией в два этапа — в 2024 и 2025 годах. В настоящее время мы работаем над проектно-сметной документацией», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

Он пояснил, что на этой территории лесопарка решено организовать площадку для отдыха и занятий спортом, оформить тропинки, создать лыжные трассы, устроить игровые площадки для детей.

«Проектирование ведется с активным участием жителей и спортсменов», — подчеркнул Волков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.