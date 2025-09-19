Лесопарк «Шишкин лес» в Павловской Слободе стал одним из самых любимых мест для отдыха

Лесопарк «Шишкин лес» в Павловской Слободе всего за 2 года покорил сердца не только местных жителей, но и гостей со всего Подмосковья, став одним из самых любимых мест для отдыха, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Его секрет успеха — в уникальной атмосфере, созданной множеством активностей: спортом, мастер-классами, творческими событиями и крупными фестивалями в том числе и регионального масштаба, вроде «Back Yard Ultra» или «Белого Цветка».

В парке можно найти развлечение на любой вкус: прокатиться с ветерком на велосипеде, устроить пикник, отправить детей кататься на пони или испытать себя на веревочном парке.

Прямо сейчас там идёт работа по модернизации популярного аттракциона «Роллер. бан», который после доработки технических моментов станет еще более захватывающим.

Благодаря общим усилиям, благодаря поддержке Губернатора Московской области Андрея Воробьёва, «Шишкин лес» стал настоящим символом преображения и заботы о природе, уже получив целый ряд престижных наград Всероссийского уровня. Но на достигнутом дирекция парков не останавливается.

Осень и зима в лесопарке обещают быть не менее яркими: гостей ждут лыжные трассы, катание на тюбингах и уютные праздники с горячим чаем. «Шишкин лес» манит к себе в любой сезон, даря отличное настроение и летом, и зимой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что каждый год в Подмосковье открывается по 10-12 парков. Каждый парк делают содержательным.

«Это большие территории от 30 до 180 гектаров, и, конечно, преображается вся жизнь вокруг. Можно отдыхать, заниматься спортом», - сказал глава региона.