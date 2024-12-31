Лесопарк «Шишкин лес» в Истре приглашает на «Фестиваль народов Севера»

Гости смогут насладиться песнями и танцами народов Севера, которые перенесут вас в волшебный мир арктических легенд, и больше узнать о жизни в яранге на увлекательной экскурсии.

Шаманка Кайра раскроет тайны северной магии. А поздравит жителей с Новым годом сам якутский Дед Мороз. Для любителей активного отдыха пройдут катание на оленях и хаски, а также возможность попробовать свои силы в традиционных северных играх.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.