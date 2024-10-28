Лесопарк площадью 36 га благоустроили в городском округе Подольск

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За 2024 год специалисты благоустроили 90 объектов в Московской области. В городском округе Подольск завершили работы в Дубровицком лесопарке, об этом сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В Подольске специалисты завершили благоустройство Дубровицкого леса. Площадь лесопарка составляет 36 га.

Активными темпами ведутся и работы на территории сквера и стелы Трудовой доблести. Завершение благоустройства запланировано до 15 ноября 2024 года.

А уже в июне 2025 года планируется окончание работ по набережной реки Пахры.

Ранее глава региона сообщал, что в Московской области важна качественная работа парков, в этом вопросе все имеет значение: удобные парковки, прокаты, работающие туалеты, малый бизнес.

«Мы с главами, с жителями встречаемся в разных местах и, согласитесь, что запрос на то, что мы благоустраиваем, очень большой», — отметил Воробьев.