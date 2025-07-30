Лесопарк «Орешник» в Богородском округе продолжат благоустраивать

Депутат Богородского округа Екатерина Щербакова встретилась с инициативной группой спортсменов в лесопарковой зоне «Орешник» г. Ногинск. Встреча в таком составе — уже не первая. В ходе предыдущих собраний участникам удалось выстроить системную работу, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Весной, во время совместного выезда с главой Богородского округа Игорем Сухиным, были намечены и определили важные шаги. Теперь МБУ «Благосфера» на постоянной основе помогает с покосом травы. Лыжную трассу в летний период решено закрывать для проезда машин и байков, чтобы сохранить лесной покров.

В рамках нынешнего мероприятия депутат пообещала помочь с установкой навигационных табличек — к сезону трасса должна быть полностью готова. Запланировано также организовать и провести субботник с участием жителей, чтобы к зимнему сезону привести территорию в идеальное состояние.

Екатерина Щербакова выразила надежду, что и местные жители со своей стороны тоже поддержат инициативу — будут бережно относиться к трассе, не станут топтать лыжню и мусорить. Только общими усилиями получится сохранить и облагородить это прекрасное место.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье продолжают открывать новые парки.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. Это могут быть кафе, это могут быть творческие различные мероприятия, спортивные состязания. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал губернатор в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья.