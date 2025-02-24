«Лесные защитники» из округа Пушкинский освоили приборы для проведения таксации

Образовавшееся в январе этого года школьное лесничество Софринского образовательного комплекса в округе Пушкинский после долгих споров и раздумий ребят получило название «Лесные защитники». Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

В дни каникул специалисты Московского учебно-опытного лесничества познакомили школьников с приборами лесной таксации: мерной лентой, высотомером, мерной вилкой. Несмотря на свежевыпавший снег и мороз, ребята с азартом замеряли диаметр и высоту деревьев.

«В школе давние традиции экологического движения и очень приятно, что ребята активные, и у них большой интерес вызывает все, что связано с лесом. С большим усердием занимаются даже во время каникул», — отметила наставник «Лесных защитников» участковый государственный инспектор по охране леса Московского учебно-опытного филиала ГАУ МО «Мособллес» Диана Анциферова.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.