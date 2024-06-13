Лесные орхидеи зацвели в Подмосковье

В Подмосковных лесах начали цвести любка двулистная и пальчатокоренник Фукса. Они внесены в список редких и уязвимых растений Московской области. Об этом сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Существует распространенное мнение, что орхидеи — тропические цветы. Но это далеко не так, ведь в наших лесах полно растений семейства орхидных или еще его называют ятрышниковых.

К концу июня отцветает любка двулистная. Ее еще называют «белая фиалка» или «ночная красавица», так как это одна из изящных орхидей Средней России. Растение имеет свои особенности: зацветает на 7-14 год жизни, ведь прорастание семени возможно только при заражении его определенным видом гриба. В Подмосковье и ряде областей находится под охраной.

Сейчас в сыроватых лесах и на полянах можно увидеть очень красивое растение пальчатокоренник Фукса. Его цветки мелкие, но, как и подобает орхидным, причудливой формы. Каждый разрисован своим неповторимым, темно-фиолетовым узором. Особенно отличается узор на нижнем лепестке, называемым губой. Его пестрая окраска привлекает множество насекомых.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.