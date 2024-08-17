Лесной пожар ликвидировали в Раменском

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17 августа в Малаховском участковом лесничестве, в 2 км от дачного поселка Родники Раменского г. о. местные жители обнаружили возгорание на площади 0,01 га и сообщили об этом по телефону 112. Об этом рассказали в пресс-службе комитета лесного хозяйства Московской области.

На место незамедлительно было направлено 2 единицы техники и 4 человека личного состава лесопожарных формирований.

Потребовалось чуть более часа, чтобы ликвидировать пожар.

Пожар был низовым. Причиной возгорания стали действия человека.

Лесная охрана еомитета лесного хозяйства проводит опрос возможных свидетелей происшествия. Материалы о пожаре будут направлены в надзорные органы для того, чтобы установить виновных.

За поджог, который привел к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность:

для физических лиц — до 60 тыс. рублей;

для должностных лиц — до 110 тыс. рублей;

для юридических лиц — до 2 млн рублей.

лишение свободы на срок до 10 лет.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.