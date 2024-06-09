Лесной пожар ликвидировали в Раменском округе

В Малаховском участковом лесничестве в 1 км от поселка Родники Раменского городского округа местные жители обнаружили возгорание на площади 0,2 га и сообщили об этом по телефону 112. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

На место направили 2 единицы техники и 5 человек из личного состава лесопожарных формирований. Впоследствии площадь пожара увеличилась до 0,3 га. Потребовалось 2.5 часа, чтобы ликвидировать пожар. Возгорание было низовым и возникло из-за действий человека.

Лесная охрана Комитета лесного хозяйства проводит опрос возможных свидетелей происшествия. Материалы о пожаре направят в надзорные органы для того, чтобы установить виновных.

За поджог, который привел к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность:

для физических лиц - до 60 тыс. рублей;

для должностных лиц - до 110 тыс. рублей;

для юридических лиц - до 2 млн рублей.

лишение свободы на срок до 10 лет.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.