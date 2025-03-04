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Лесничий Подмосковья принял участие в судействе на этапе чемпионата «Профессионалы»

С 24 по 27 февраля старший участковый лесничий Московского учебно-опытного филиала ГАУ МО «Мособллес» Николай Козлов в качестве индустриального эксперта участвовал в судействе регионального этапа профессионального чемпионата «Профессионалы» по компетенции «Вальщик леса». Об этом сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

Этап проходил на территории ГАПОУ МО межрегиональный центр компетенций — техникум имени С. П. Королева» в поселке Правдинский городского округа Пушкинский.

«Хочется отметить энтузиазм молодых ребят, их стремление достичь высокого уровня профессионального мастерства. Приятно, что представители Подмосковья регулярно занимают призовые места на всероссийском этапе чемпионата и после окончания учебы планируют работать в лесном хозяйстве», — сказал старший участковый лесничий Московского учебно-опытного филиала ГАУ МО «Мособллес» Николай Козлов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.