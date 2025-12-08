Лесничий из Подмосковья нашел главную елку для Кремля и получил автомобиль

Старший участковый лесничий Дороховского лесничества Мухтар Магомедов из Подмосковья рассказал, как ему удалось найти ель, которая станет главной новогодней елкой страны на Соборной площади Кремля в этом году, сообщает kp.ru .

Главную новогоднюю ель для Кремля в этом году нашли в Дороховском лесничестве, расположенном между Рузой, Можайском и Кубинкой. Лесничие ежегодно участвуют в конкурсе на лучшее дерево для главной елки страны, и в этот раз было представлено 24 претендентки.

Старший участковый лесничий Мухтар Магомедов заметил будущую победительницу еще прошлой зимой и с тех пор следил за ней. Он отметил, что был уверен в выборе.

«Сердцем чувствовал — она! Обязана победить», — рассказал Магомедов.

Когда начался конкурс, Магомедов подал заявку с параметрами и фотографиями ели. Комиссия оценила внешний вид, объем хвои и размах ветвей. Возраст дерева — сто лет, высота — 26 метров, а размах нижних ветвей достигает 11 метров.

За победу в конкурсе комитет лесного хозяйства региона подарил Магомедову новый автомобиль «Нива» для служебных нужд. Лесничий работает в профессии уже 37 лет и признается, что не представляет жизни без своей работы.

Дерево отправят в Кремль 10 декабря. Ель установят на Соборной площади, где ее увидят тысячи детей и гостей новогодних мероприятий.

