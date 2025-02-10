Лесничие Зарайска не выявили ни одной незаконной рубки деревьев с начала года

Лесная охрана Московской области ежедневно проводит патрулирования земель лесного фонда, выявляя нарушения лесного законодательства. Профилактическое мероприятие по предотвращению незаконной заготовки древесины будет проходить до конца 2025 года, в том числе и в Зарайском участковом лесничестве, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Комитет лесного хозяйства Московской области сообщил о 12 случаях незаконной рубки деревьев, выявленных с начала 2025 года в Подмосковье. Все нарушения совершены физическими лицами. К счастью, в Зарайске в этом году таких случаев не зафиксировано. В декабре 2024-го местные лесничие выявили одну рубку.

«Материалы получены из Отдела МВД по м. о. Зарайск, был составлен административный протокол, и документы направили в суд. Суд дело еще не рассмотрел», — рассказали в пресс-службе комитета лесного хозяйства Московской области.

Согласно статье 8.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, незаконная рубка влечет за собой наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 до 5 тыс. руб., на должностных лиц — от 20 до 50 тыс. руб., на юридических лиц — от 200 до 500 тыс. руб. Если ущерб составит более 5 тыс. руб., нарушителю грозит уголовная ответственность.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.