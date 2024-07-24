сегодня в 17:48

Лесничие Талдомского округа помогли садоводу убрать упавшее на его забор дерево

Вблизи села Новосиньково Талдомского округа на забор жителя СНТ «Озеро Надежды» из-за шквалистого ветра упало дерево. Справиться самостоятельно с последствиями стихии пожилому человеку было не по силам. Пенсионер обратился в Талдомское лесничество за помощью. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

На выручку пришел лесничий, который распилил ствол и ветви упавшего дерева.

«Ежегодно мы проводим обследование аварийных деревьев, по результатам которого назначаются рубки, выполняемые в рамках государственного задания. Однако бывают ситуации, предугадать которые невозможно, и в устранении последствий стихии требуется наша помощь», — рассказал старший участковый лесничий Танинского участкового лесничества Талдомского филиала ГКУ МО «Мособллес» Алексей Андреев.

Сообщение об аварийном дереве можно направить в единый центр управления регионом, а также на официальный региональный портал «Добродел» и официальный сайт комитета лесного хозяйства Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.