Лесничие Серпухова оперативно убрали упавшую на дорогу сосну

В филиал «Русский лес» ГАУ МО «Мособллес» поступило обращение, направленное через портал «Добродел». Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

Сообщалось об упавшем дереве вблизи стадиона на территории особо охраняемой природной территории «Городской бор города Серпухов» в Шатовском участковом лесничестве.

Крупная сосна возрастом около полутора сотен лет упала поперек пролегающих здесь троп, создав серьезное препятствие пешеходам и велосипедистам.

«Городской бор» — излюбленное место отдыха горожан, особенно летом, поэтому устранить проблему требовалось в сжатые сроки. Обращение граждан не осталось без внимания, и сейчас дорога свободна», — сообщил директор филиала «Русский лес» ГАУ МО «Мособллес» — лесничий Алексей Талалаев.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.