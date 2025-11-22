Лесничие проводят уроки экологии в школах и детсадах Орехово-Зуевского округа

В Авсюнинской средней школе Оехово-Зуевского округа прошла познавательная викторина «Лес — наш друг». Учащиеся вместе с сотрудниками Авсюнинского и Запутновского лесничеств обсудили роль леса в жизни человека, значение сохранения лесных экосистем и функции «санитаров леса» — тех, кто следит за его здоровьем. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

А в деревне Савинская сотрудники Яковлевского и Белавинского участковых лесничеств провели интерактивные занятия с воспитанниками детского сада. В игровой форме малышам объяснили, чем занимается лесничий и как ухаживать за лесом.

«Дети с большим интересом слушали, отвечали на вопросы и активно участвовали в играх. Важно, что уже в раннем возрасте у них формируется бережное отношение к лесу», — отметила помощник участкового лесничего Татьяна Тряшина.

Такие мероприятия — важная часть экологического просвещения. Они помогают детям не просто узнать о природе, а научиться ценить ее, понимать взаимосвязь человека и леса и осознанно заботиться о будущем нашей среды обитания.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.