Лесничие проверили соблюдение пожарной безопасности при съемках в лесу Люберец

Сотрудники Подольского филиала ГКУ МО «Мособллес» проконтролировали соблюдение правил пожарной безопасности при съемке сериала. Кинокомпания ООО «Студия РоЕл» по заказу телеканала «НТВ» приступила к производству многосерийного художественного фильма под рабочим названием «Кукушонок». Местом съемки сцен в лесу и на берегу пруда выбрано Томилинское участковое лесничество на берегу «Большого Люберецкого карьера» городского округа Люберцы. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

Раскрывать сюжетную линию будущего фильма и актеров, принимающих участие в съемках, пока нельзя. Со специалистами съемочной группы проведен инструктаж о соблюдении правил пожарной и санитарной безопасности в лесах.

Лесничие пожелали съемочной группе и актерам будущего фильма успешно провести все съемки и собрать максимально большое количество зрителей.

Сотрудники Подольского филиала ГКУ МО «Мособллес» проконтролировали соблюдение Правил пожарной безопасности при съемке сериала.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.