Лесничие построили «Город Птиц» на Жуковой горе в округе Егорьевск

Лесничие Егорьевского филиала ГКУ МО «Мособллес» построили «Город птиц» на новой благоустроенной зоне на «Жуковой горе», расположенной неподалеку от деревни Бреховская дача. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

Благоустройством данной территории работники лесной охраны занялись в 2024 году не случайно. «Жукова гора» является излюбленным местом отдыха горожан Егорьевска. На кургане зимой собираются приверженцы активного отдыха — лыжники и любители катания на санках и тюбингах. Летом живописное место притягивает велосипедистов и всех желающих устроить пикник на природе.

«Жукова гора» имеет богатую историю. В начале XX века здесь проходили собрания революционеров, «маевки». С 1892 по 1914 года на данной территории квартировал пехотный Моршанский полк. После 1917 года егорьевцы приходили сюда в «Дни революционных традиций».

В 2024 году в Егорьевском участковом лесничестве были размещены скворечники, кормушки и места гнездовий для птиц, изготовленные сотрудниками филиала. Установлены лавочки из целых бревен сухостойной сосны, очаг «В кругу друзей» и оборудовано место для наблюдения за птицами.

Также по периметру территории места отдыха на территории 0,9 Га была удалена высокая травянистая растительность и убрана валежная древесина, которая послужила источником вдохновения и материалом для создания уникальных архитектурных шедевров на территории места отдыха.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.