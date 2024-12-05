Лесничие Подмосковья ухаживают за мемориалами и братскими могилами павших в ВОВ

Сегодня отмечается День воинской славы России — День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских захватчиков в битве под Москвой в 1941 году. 83 года назад в заснеженных лесах и полях Подмосковья завязла «железная машина» вермахта, до этого не знавшая поражений. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

В сражениях за столицу массовый героизм проявляли солдаты и офицеры Красной Армии. К декабрю под мощным контрударом фашистская орда повернула вспять. Впереди были еще годы тяжелейших боев, но гитлеровский блицкриг рухнул именно в боях под Москвой.

Подмосковные леса до сих пор помнят и тяжелые бои отходящей к столице Красной Армии, и блестящие и смертоносные партизанские рейды по тылам гитлеровцев, и молниеносные удары контрнаступления. Чуть более месяца понадобилось, чтобы освободить запад области от немецко-фашистских захватчиков и выйти на границы Подмосковья.

Память от тех огненных годах хранят многочисленные мемориалы, памятники, обелиски и братские могилы, часть из которых расположены в лесах.

«Во многих подмосковных лесничествах сотрудники взяли шефство над памятниками погибшим в годы Великой Отечественной войны воинам, которые в жестоких боях отстояли свободу и независимость Отчизны, подарили нам возможность жить и трудиться в мирное время. На землях лесного фонда расположен 91 такой памятник, еще 17 — установлены на границе леса», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Ежегодно в канун памятного контрнаступления 1941 года, в годовщины освобождения городов и сел запада Подмосковья, в преддверии Дня Победы сотрудники подведомственных Комлесхозу ГКУ МО «Мособллес» и ГАУ МО «Центрлесхоз» приводят в порядок эти места памяти, скорби и великой славы русского оружия.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.