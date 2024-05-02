Лесничие Подмосковья провели экоуроки для школьников

В рамках акции «День добрых дел» сотрудники Дмитровского лесничества провели уроки экологии и пожарной безопасности в средней общеобразовательной школе «Лидер» в Химках, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

Лесничие рассказали о своей сложной и интересной работе, связанной с обеспечением безопасности и охраны лесных массивов, сохранением чистоты в лесах Подмосковья.

Школьникам продемонстрировали видеоролики, которые сняли учащиеся школьных лесничеств, напомнили о правилах пожарной безопасности в лесах и подарили 2️3 саженца ели, которые ребята посадили около школы в рамках акции «Дерево добра».

В мероприятии приняли участие более 900 учеников. Лесничие предупредили детей о необходимости соблюдать основные меры предосторожности, чтобы не допустить возникновения лесных пожаров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.