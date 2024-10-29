Лесничие Подмосковья прошли курсы по повышению квалификации

Группа сотрудников из Лелеческого, Цнинского, Куплиямского и Восточного участковых лесничеств Егорьевского филиала ГКУ МО «Мособллес» для совершенствования профессиональных знаний и навыков в рамках имеющейся квалификации прошли курсы «Вальщик леса» на территории музея-заповедника «Архангельское» в г. о. Красногорск, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

Занятия включали в себя теоретическую часть и производственную практику, на них специалисты смогли повысить уровень профессиональной подготовки по технике безопасности при валке леса, освоить различные виды пиления и раскряжовки древесины, а также навыки по работе с аварийными деревьями.

«Повышение квалификации позволяет освоить новые методы и инструменты, ведь технологии лесной отрасли постоянно претерпевают изменения. Обучение добавляет опыта и знаний даже бывалым лесничим, которые много лет посвятили профессии», — рассказал старший участковый лесничий Егорьевского филиала ГКУ МО «Мособллес» Дмитрий Найденов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.