Лесничие Подмосковья поучаствовали в дне карьеры в Тимирязевке

Сотрудники ГКУ МО «Мособллес» приняли участие в традиционном дне карьеры в Российском государственном аграрном университете — МСХА имени К. А. Тимирязева, сообщает пресс-служба Комлесхлха Подмосковья.

И первокурсники, и студенты, приступающие к подготовке выпускных работ, интересовались основными направлениями работы Мособллеса, особенностями профессий и возможностями прохождения практик.

Лесничие уже давно сотрудничают с Тимирязевкой, студентов которой с готовностью принимают на практику в филиалы ГКУ МО «Мособллес» и ждут после окончания вуза в рядах специалистов лесного хозяйства Московской области. Участие в Днях карьеры дает возможность ответить лично на вопросы потенциальной профессии.

Лесное и лесопарковое хозяйство изучается в Российском государственном аграрном университете — МСХА имени К. А. Тимирязева на факультете Институт мелиорации, водного хозяйства и строительства имени А. Н. Костякова РГАУ-МСХА.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.