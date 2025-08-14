Лесничие Подмосковья осваивают управление беспилотниками для защиты лесов

На аэродроме Малино г. о. Ступино трое сотрудников филиала «Русский лес» ГАУ МО «Мособллес» проходят обучение по программе «Мониторинг лесов» на платформе АНО «Университет НТИ 2035», сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

Курс направлен на освоение современных методов управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) для решения задач лесного хозяйства:

Контроль состояния лесов;

Обнаружение лесных пожаров;

Планирование санитарных мероприятий;

Выявление нарушений лесного законодательства.

После завершения обучения специалисты получат сертификаты операторов БПЛА, что позволит им эффективнее применять современные технологии в охране и восстановлении лесов.

Беспилотники уже несколько лет успешно используются в лесном хозяйстве, и теперь команда «Русского леса» осваивает эти инновационные инструменты для еще более эффективной работы.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.