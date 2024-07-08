Лесничие Подмосковья оказывают помощь семьям бойцов СВО

В Подольском филиале ГКУ МО «Мособллес» ведется большая работа по оказанию помощи бойцам, находящимся на передовой в зоне проведения специальной военной операции. Для защитников Отечества закупаются и передаются необходимые вещи и техника, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

В феврале этого года стало известно о проблеме, возникшей в семье погибшего бойца, с установкой ограды на его могиле. Сотрудники филиала провели работу по поиску организаций, индивидуальных предпринимателей и частных лиц, готовых помочь с установкой ограждения. В результате проведенных переговоров необходимые ресурсы были найдены.

Из-за весенней распутицы работы перенесли на летний период. На данный момент установлено не только ограждение, но и полностью обустроено последнее пристанище защитника Родины на деревенском кладбище Гальчино г. о. Домодедово.

«На могиле установлен гранитный памятник, там теперь есть лавочка и цветник. Мы выражаем нашу поддержку и соболезнования семьям и близким погибших воинов. Желаем нашим воинам, находящимся сейчас на передовой, скорейшего возвращения домой с победой, живыми и здоровыми», — отметил директор Подольского филиала ГКУ МО «Мособллес» — лесничий Николай Тишин.

В ежегодном обращении к жителям Московской области губернатор Андрей Воробьев обратил особое внимание на важность помощи участникам специальной военной операции и их семьям.

«Сегодня особая роль у наших военных, которыми мы гордимся, и за которых каждый из нас переживает. Благодарен, что каждый житель старается внести свою лепту. В Подмосковье и школьники, и старшее поколение собирают гуманитарную помощь, участвуют в оснащении и укомплектовании всем тем, что важно для наших военных. Но особая задача лежит на нас в той части, чтобы оказать внимание семьям, которые ждут наших ребят», — сказал Андрей Воробьев.