Лесничие Подмосковья оказывают помощь бойцам СВО

В рамках поддержки армейских подразделений, принимающих участие в СВО, сотрудники Орехово-Зуевского филиала ГАУ МО «Мособллес» помогают отгружать материалы из валежной и буреломной древесины, за что удостоены благодарностей командиров частей и подразделений, защищающих нашу Родину. Об этом сообщает пресс-служба к омитета лесного хозяйства Московской области.

Стройматериалы необходимы военнослужащим при строительстве блиндажей, опорных пунктов, бань и для отопления.

«Отрадно, что мы можем принимать участие в такой важной миссии. Готовы продолжать оказывать посильную помощь военным, которые рискуют своими жизнями во имя защиты нашей страны», — сказала директор — лесничий Орехово-Зуевского филиала ГАУ МО «Мособллес» Светлана Турбасова.

В ежегодном обращении к жителям Московской области губернатор Андрей Воробьев обратил особое внимание на важность помощи участникам специальной военной операции и их семьям.

«Сегодня особая роль у наших военных, которыми мы гордимся, и за которых каждый из нас переживает. Благодарен, что каждый житель старается внести свою лепту. В Подмосковье и школьники, и старшее поколение собирают гуманитарную помощь, участвуют в оснащении и укомплектовании всем тем, что важно для наших военных. Но особая задача лежит на нас в той части, чтобы оказать внимание семьям, которые ждут наших ребят», — сказал Андрей Воробьев.