Лесничие Подмосковья напомнили о безопасности в зимнем лесу

Лесничие Московской области напомнили жителям и туристам о правилах безопасности во время зимних прогулок в лесу. Специалисты предупредили о риске пожаров, неправильном использовании газового оборудования и необходимости соблюдать экологические нормы, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

В период зимнего туристического сезона специалисты отмечают, что лес остается зоной повышенного риска даже при низких температурах и устойчивом снежном покрове. Под снегом могут сохраняться сухая трава, хвоя и валежник, которые способны быстро воспламениться.

Особое внимание лесничие уделяют использованию туристических газовых горелок, плит и баллонов. Оборудование следует устанавливать только на устойчивой поверхности, очищенной от снега и мусора. Запрещено размещать горелки рядом с палатками, сухими ветками и снаряжением, а также прогревать газовые баллоны у костра или открытого огня. Перед применением необходимо проверять исправность баллонов и соединений.

Специалисты предупреждают, что использование горелок внутри палатки без вентиляции может привести к пожару или отравлению угарным газом. После приготовления пищи оборудование нужно полностью выключить и дать ему остыть перед упаковкой.

Кроме того, туристам рекомендуют забирать с собой весь мусор. Пластик, стекло и другие отходы десятилетиями загрязняют лес и представляют опасность для животных и людей. Среди общих рекомендаций — сообщать близким маршрут и время возвращения, одеваться по погоде, брать заряженный телефон и внешний аккумулятор, а также избегать выхода на тонкий лед лесных водоемов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.