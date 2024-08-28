Лесничие освободили деревья от незаконной рекламы в Чехове

Сотрудники лесной охраны Подольского филиала ГКУ МО «Мособллес» провели рейд в округе Чехов по уборке незаконной рекламы, развешенной на деревьях. В ходе работы лесничие демонтировали 15 баннеров с рекламой товаров и услуг, незаконно размещенных на деревьях в лесном фонде. Об этом сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Такая реклама портит эстетический вид лесных насаждений, а во многих случаях повреждаются и сами деревья. Ствол дерева, обмотанный металлической проволокой, саморез, ввинченный в ствол, забитый гвоздь — все это приводит к ослаблению дерева и возможно к его дальнейшей гибели. Летом баннеры и рекламные таблички часто появляются на деревьях. Работа по их демонтажу во всех 19 лесничествах Подмосковья ведется постоянно.

За повреждение лесных насаждений предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьей 8.28 КоАП РФ. Штрафные санкции для граждан составляют от 3000 до 4000 рублей.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.