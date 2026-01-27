Лесничие Орехово-Зуевского округа напомнили правила сбора валежника

Сотрудники Орехово-Зуевского филиала ГАУ МО «Мособллес» регулярно проводят разъяснительные беседы с гражданами, посещающими леса округа. Основная цель мероприятий — информировать жителей о правилах сбора валежника и предотвращать нарушения лесного законодательства.

Во время встреч специалисты объясняют, что валежник — это сухие стволы, ветви и их части, лежащие на земле и образовавшиеся естественным путем, например, после ветровалов или снеголомов. Сбор валежника для личных нужд разрешен при соблюдении установленных требований.

Начальник отдела организации лесной охраны Екатерина Гуляева подчеркнула, что заготовка валежника должна проводиться в рамках закона, быть безопасной для людей и не вредить лесным насаждениям. Она призвала жителей обращаться за консультацией в лесничество при возникновении вопросов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что более 40% территории региона составляют леса, поэтому власти должны быть во всеоружии в пожароопасный сезон.

«По прогнозам лето в нынешнем году будет жарким. Это хорошо для тех, кто проводит отпуск и каникулы у нас. Но вместе с тем, напоминаю, что почти 43% территории в Подмосковье — леса, поэтому нам необходимо быть во всеоружии, когда наступит теплая погода», — сказал Воробьев.