Лесничие Клина посетили семейный центр «Дмитровский»

В семейном центре «Дмитровский», территория которого примыкает к кварталу 151 Краснополянского участкового лесничества, состоялась встреча отдыхающих со специалистами Клинского филиала ГКУ МО «Мособллес». Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

Лесничие провели профилактическую беседу о правилах поведения в лесах, напомнили о требованиях к пожарной безопасности, предупредили об ответственности за нарушение законодательства.

«Предупрежден — значит вооружен. Каждый наш собеседник получил тематические календари и памятку по действиям в случае обнаружения лесных пожаров. Во время общения сложилась приятная атмосфера, наши слушатели даже импровизировали на дайве», — рассказал старший участковый лесничий Краснополянского участкового лесничества Клинского филиала ГКУ МО «Мособллес» Александр Рябов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.