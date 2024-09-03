Лесничие из округа Егорьевск провели реставрацию «Города птиц»

В начале августа работники лесной охраны обустроили новое место отдыха на излюбленной местными жителями территории «Жуковой горы». Новую благоустроенную зону назвали «Город птиц». Поводом для устроения нового центра притяжения отдыхающих стал смотр-конкурс «Лучшее благоустроенное место отдыха», ежегодно проводимый между филиалами ГКУ МО «Мособллес», сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

Однако жители Егорьевска недолго смогли любоваться красотами новой достопримечательности. Уже через неделю «Город птиц» подвергся нападению вандалов. Лавочки, выпиленные из целых и располовиненных бревен, были разрисованы бранными словами и неприличными рисунками. Также была украдена деревянная фигура филина, размещенная на стволе сухостойной сосны.

На поиски граждан, совершивших хулиганские действия, устремились не только сотрудники лесной охраны, но и представители местного телевидения.

Участники телеграмм-чата Егорьевского филиала активно разыскивали похищенную фигуру птицы ручной работы и рассылали информацию о ней в социальных сетях. Но совместные усилия по-прежнему не дали результата.

Лесничие оперативно отполировали и окрасили изуродованные вандалами скамейки, привели в порядок всю пострадавшую входную группу, но филин так и не был возвращен на прежнее место. Сотрудники Егорьевского филиала ГКУ МО «Мособллес» надеются, что похитители одумаются и вернут символ «Города птиц» на его законное место.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.