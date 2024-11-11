Лесная школа открылась в Мытищах

Это специальные занятия для детей, связанные с природой, проведением досуга на лесных и парковых территориях.

Программа построена в игровой форме. Ребенок проходит испытания, участвует в мастер-классах, отвечает на вопросы и, конечно, задает вопросы сам.

На первом занятии в парке юные мытищинцы под руководством опытных педагогов устанавливали палатки, вязали морские узлы, натягивали веревку между деревьями и получили навыки ориентирования по карте и компасу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье продолжают открывать новые парки.



«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. Это могут быть кафе, это могут быть творческие различные мероприятия, спортивные состязания. Все это – важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», - сказал губернатор в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья.