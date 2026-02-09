Лесная охрана устранила аварийные деревья на дорогах Подмосковья после снегопадов

Лесная охрана Московской области оперативно ликвидировала аварийные деревья, угрожавшие безопасности автомобилистов и пешеходов в ряде муниципалитетов региона после сильных снегопадов, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Сотрудники лесной охраны Московской области продолжают обеспечивать безопасность жителей и предотвращать чрезвычайные ситуации. В нескольких муниципалитетах специалисты оперативно устранили аварийные деревья, которые представляли угрозу для автомобилистов и пешеходов.

Вблизи деревни Слизнево Наро-Фоминского округа лесничие Наро-Фоминского филиала ГАУ МО «Мособллес» Максим Барабанщиков и Сергей Борисов обнаружили березу, поваленную под тяжестью снега. С помощью бензопил специалисты опилили ветви и распилили ствол, обеспечив безопасный проезд.

В селе Дубки Одинцовского округа сотрудники Пионерского участкового лесничества Звенигородского филиала ГКУ МО «Мособллес» по обращению жителей удалили дерево, зависшее над дорогой. После работ проезжая часть была полностью очищена.

В комитете лесного хозяйства Московской области отметили, что после сильных снегопадов количество аварийных деревьев увеличивается из-за снежной нагрузки и неблагоприятных погодных условий. Лесная охрана регулярно патрулирует лесные территории и оперативно реагирует на сообщения.

Жителей призвали сообщать о выявленных аварийных деревьях вблизи дорог и населенных пунктов в лесную охрану.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.