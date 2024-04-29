Лесная охрана проследит за пожарной безопасностью в Подмосковье на праздниках

На майских праздниках следить за соблюдением правил пожарной безопасности в Московской области будут полиция и лесная охрана, сообщает пресс-служба регионального комитета лесного хозяйства.

Специалисты уже начали проводить патрулирования территории и проверять места массового отдыха в лесах.

«Нарушителям лесного законодательства не уйти от ответственности. Даже отсутствие документов, удостоверяющих личность, не поможет избежать наказания. Биометрические данные нарушителя позволят передать информацию о нем в надзорные органы прямо с места нарушения», — сказал зампред правительства области — министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов.

За поджог, который привел к лесному пожару, для нарушителя последует административная и уголовная ответственность. Для физлиц штраф составляет до 60 тыс. рублей, для должностных лиц — до 110 тыс. рублей для юр — до 2 млн рублей. Кроме того, возможно лишение свободы на срок от 8 лет.

В Подмосковье Московской области свыше 1,2 тыс. бесплатных мест отдыха в лесах. Выбрать удобную площадку можно с помощью интерактивной карты.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.