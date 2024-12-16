Лесная охрана Подмосковья выявила 95 нарушений лесного законодательства в декабре

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Сотрудники лесной охраны Комлесхоза ежедневно выходят на патрулирование государственного лесного фонда. Так, с 1 по 14 декабря лесные патрули выявили 95 нарушений лесного законодательства, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

«С 1 по 14 декабря сотрудники лесной охраны провели 2 030 патрулирований лесного фонда. В рейды вместе с лесными специалистами выходили представители правоохранительных органов, территориальных подразделений МЧС, органов местного самоуправления, казачьих обществ и общественные лесные инспектора», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Рейды проводятся по заранее утвержденным маршрутам в соответствии с картой-схемой. Маршруты проложены по тем местам, где наиболее часто фиксируют нарушения лесного законодательства — максимально близко к населенным пунктам, садовым товариществам и местам проведения работ по охране, защите и воспроизводству лесов.

За прошедшие две недели больше всего было выявлено фактов самовольного занятия лесных участков (53) и нарушений правил санитарной безопасности в лесах (17).

Всего же с начала года на территории лесного фонда проведено свыше 67 120 рейдов и патрулирований.

В соответствии со ст. 99 Лесного кодекса Российской Федерации лица, виновные в нарушении лесного законодательства, несут административную, уголовную ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Помимо штрафов статьей 100 Лесного кодекса РФ предусмотрено возмещение вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным объектам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.