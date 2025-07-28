Лесная охрана Подмосковья провела более 1,4 тыс патрулирований за неделю

С 21 по 27 июля лесная охрана комитета лесного хозяйства Московской области совместно с сотрудниками полиции, МЧС и другими ведомствами выходила в рейды для контроля соблюдения лесного законодательства на территории подмосковного лесного фонда. Мероприятия были проведены в основном на лесных участках, максимально приближенных к населенным пунктам, садовым товариществам и там, где любят отдыхать местные жители и гости региона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«За неделю было проведено 1407 патрулирований земель лесного фонда. Зафиксировано 35 нарушение лесного законодательства, и по ним составлено 24 протокола об административных правонарушениях. Большая часть: 18 нарушений — по статье 8.32 КоАП РФ «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.

Самые активные лесничества:

Шатурский филиал — 159 патрулирований;

Дмитровский — 130;

Истринский — 129;

Ступинский — 111;

Виноградовский — 88.

Штрафы за нарушения:

Физические лица — до 60 000;

Должностные лица — до 110 000;

Юридические лица — до 2 000 000;

Уголовная ответственность — до 10 лет лишения свободы (за поджог, приведший к пожару)

Важно помнить:

соблюдать требования пожарной безопасности;

при обнаружении лесного пожара немедленно сообщать по единому номеру экстренных служб «112»;

принимать посильные меры по тушению пожара до прибытия пожарных подразделений;

незамедлительно уведомлять органы государственной власти или местного самоуправления о фактах поджогов или захламления лесов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.

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