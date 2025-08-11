Лесная охрана Подмосковья провела более 1,4 тыс патрулирований за неделю
Фото - © Комитет лесного хозяйства Московской области
С 4 по 10 августа лесная охрана Комитета лесного хозяйства Московской области совместно с сотрудниками полиции, МЧС и другими ведомствами выходила в рейды для контроля соблюдения лесного законодательства на территории подмосковного лесного фонда. Мероприятия были проведены в основном на лесных участках, максимально приближенных к населенным пунктам, садовым товариществам и там, где любят отдыхать местные жители и гости региона. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.
«За неделю было проведено 1 476 патрулирований земель лесного фонда. Зафиксировано 46 нарушений лесного законодательства, и по ним составлено 21 протокол об административных правонарушениях. 12 нарушений — по статье 8.32 КоАП РФ „Нарушение правил пожарной безопасности в лесах“, — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.
Самые активные лесничества:
Шатурский филиал — 202 патрулирования
- Истринский — 125;
- Клинский — 101;
- Дмитровский — 92;
- Виноградовский — 90.
Штрафы за нарушения:
- Физические лица — до 60 тыс. рублей;
- Должностные лица — до 110 тыс. рублей;
- Юридические лица — до 2 млн рублей.
- Уголовная ответственность — до 10 лет лишения свободы (за поджог, приведший к пожару).
Важно помнить:
- соблюдать требования пожарной безопасности;
- при обнаружении лесного пожара немедленно сообщать по единому номеру экстренных служб «112»;
- принимать посильные меры по тушению пожара до прибытия пожарных подразделений;
- незамедлительно уведомлять органы государственной власти или местного самоуправления о фактах поджогов или захламления лесов.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.
«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.