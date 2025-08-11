Лесная охрана Подмосковья провела более 1,4 тыс патрулирований за неделю

С 4 по 10 августа лесная охрана Комитета лесного хозяйства Московской области совместно с сотрудниками полиции, МЧС и другими ведомствами выходила в рейды для контроля соблюдения лесного законодательства на территории подмосковного лесного фонда. Мероприятия были проведены в основном на лесных участках, максимально приближенных к населенным пунктам, садовым товариществам и там, где любят отдыхать местные жители и гости региона. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.