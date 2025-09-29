сегодня в 18:21

Лесная охрана Подмосковья провела более 1,3 тыс патрулирований за неделю

С 22 по 28 сентября лесная охрана комитета лесного хозяйства Московской области совместно с сотрудниками полиции, МЧС и другими ведомствами выходила в рейды для контроля соблюдения лесного законодательства на территории подмосковного лесного фонда. Мероприятия были проведены в основном на лесных участках, максимально приближенных к населенным пунктам, садовым товариществам и там, где любят отдыхать местные жители и гости региона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

За неделю было проведено 1 299 патрулирований земель лесного фонда. Зафиксировано 45 нарушений лесного законодательства, и по ним составлено 32 протокола об административных правонарушениях.

Самые активные лесничества:

Шатурский филиал — 133 патрулирования;

Ступинский — 112;

Клинский — 109;

Московский учебно-опытный — 93;

Орехово-Зуевский — 79.

Штрафы за нарушения:

Физические лица — до 60 000 рублей;

Должностные лица — до 110 000 рублей;

Юридические лица — до 2 000 000 рублей;

Уголовная ответственность — до 10 лет лишения свободы (за поджог, приведший к пожару)

Важно помнить:

соблюдать требования пожарной безопасности;

при обнаружении лесного пожара немедленно сообщать по единому номеру экстренных служб «112»;

принимать посильные меры по тушению пожара до прибытия пожарных подразделений;

незамедлительно уведомлять органы государственной власти или местного самоуправления о фактах поджогов или захламления лесов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.