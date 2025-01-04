Лесная охрана контролирует ситуацию в лесах в праздничные дни

Лесная охрана ежедневно контролирует ситуацию в лесах. Инспектора выходят на патрулирование в соответствии с картой-схемой маршрутов, которые максимально приближены к населенным пунктам, садовым товариществам и местам проведения работ по охране, защите и воспроизводству лесов, сообщила пресс-служба лесного хозяйства Московской области.

За нарушения лесного законодательства следует административная и уголовная ответственность.

Самовольная рубка деревьев, даже аварийных, в лесах запрещена! В случае, если ущерб, причиненный в результате незаконной рубки, оценивается в сумму менее 5000 рублей, то такое нарушение предусматривает наложение административного штрафа на граждан в размере до 4000 рублей. В случае превышения 5000 рублей — заводится уголовное дело.

За самозахват лесных участков статьей 7.9 КоАП РФ предусмотрено наложение административного штрафа:

на граждан в размере до 50 000 рублей;

на должностных лиц — до 100 000 рублей;

на юридических лиц — до 300 000 рублей.

Нарушение правил санитарной безопасности в лесах (ч.3 ст. 8.31 КоАП РФ) предусматривает наложение административного штрафа:

на граждан в размере 5 000 рублей;

на должностных лиц — до 40 000 рублей;

на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — до 40 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток;

на юридических лиц — до 500 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Кроме того, помимо штрафов статьей 100 Лесного кодекса РФ предусмотрено возмещение вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным объектам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что более 40% территории региона составляют леса, поэтому власти должны быть во всеоружии в пожароопасный сезон.

«По прогнозам лето в нынешнем году будет жарким. Это хорошо для тех, кто проводит отпуск и каникулы у нас. Но вместе с тем, напоминаю, что почти 43% территории в Подмосковье — леса, поэтому нам необходимо быть во всеоружии, когда наступит теплая погода», — сказал Воробьев.