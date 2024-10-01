Леса Подмосковья до 22 октября будут патрулировать в рамках рейда «Карьер»

С 30 сентября по 22 октября в лесах Подмосковья проводится патрулирование в ходе рейда «Карьер». Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

«Патрулирование в рамках «Карьера» направлено на усиление мер по выявлению и пресечению незаконной добычи ископаемых на землях лесного фонда Подмосковья, соблюдению требований законодательства на лесных участках, переданных в аренду для выполнения работ по разработке месторождений ископаемых», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Во всех подмосковных лесничествах организованы мобильные группы. К патрулированию вместе с государственными лесными инспекторами ГКУ МО «Мособллес» привлечены сотрудники территориальных органов МВД России, представители органов местного самоуправления, общественные лесные инспекторы Московской области.

При выявлении фактов незаконной добычи ископаемых на лесных участках земель лесного фонда Московской области, а также нарушений соблюдения требований законодательства на лесных участках, переданных в аренду для выполнения работ по разработке месторождений ископаемых, будут приняты меры по пресечению, установлению и привлечению виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.