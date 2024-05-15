«Лес будущего» высадят 18 мая в Ленинском округе

В рамках областной эколого-патриотической акции «Лес Будущего» в Ленинском городском округе 18 мая пройдет высадка зеленых насаждений. Молодые сосны украсят участок площадью 4 га вблизи деревни Андреевское. Они дополнят существующие лесные культуры. Всего планируется высадить 8 тысяч саженцев, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

«Это ежегодное мероприятие проводится по поручению губернатора Андрея Юрьевича Воробьева под эгидой масштабной международной акции „Сад Памяти“ при поддержке нашего президента Владимира Владимировича Путина. Эта акция позволяет сохранять и восстанавливать лесной фонд, а высаженные деревья являются „живыми памятниками“ каждому погибшему в годы Великой Отечественной войны», — приводятся в сообщении слова главы муниципалитета Станислава Каторова.

Уточняется, что на участке возле деревни Андреевское площадью 4 гектара будут высажены 8 тысяч молодых сосен. В мероприятии примут участие школьники, представители общественности и депутатского корпуса, сотрудники муниципальных предприятий и другие жители округа.

Всем желающим на месте выдадут посадочный материал и инвентарь — лопаты, ведра, лейки и перчатки. Специалисты «Мособллеса» помогут произвести посадку по всем правилам, чтобы саженцы быстрее прижились. Участников мероприятия накормят на полевой кухне и согреют горячим чаем. Акция в Ленинском округе, как и по всему региону, стартует в 10:00.

Желающим принять участие в акции необходимо прийти по следующим координатам: 55.539859 и 37.924854.

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