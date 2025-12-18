Леонид Резцов провел автограф-сессию для спортсменов в Химках 16 декабря

Заслуженный тренер России по биатлону Леонид Резцов встретился с юными спортсменами в физкультурно-оздоровительном комплексе «Новатор» в Химках 16 декабря, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Новатор» 16 декабря прошла встреча с заслуженным тренером России по биатлону Леонидом Резцовым. Юные воспитанники спортшколы получили автографы и пообщались с известным спортсменом, который является участником Кубка мира и неоднократным призером чемпионата СССР по биатлону.

В ходе встречи Леонид Резцов рассказал о важности трудолюбия и усилий для достижения спортивных целей. Мероприятие посвятили памяти Анфисы Резцовой — первой в истории чемпионки зимних Олимпийских игр в двух дисциплинах: лыжные гонки и биатлон. Она тренировалась у Леонида Резцова и была частым гостем соревнований в «Новаторе».

Депутат Химок Татьяна Кавторева отметила, что Анфиса Резцова вдохновляет своей целеустремленностью и трудолюбием, а ее наследие останется примером для новых поколений спортсменов. Лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная подчеркнула, что такие встречи мотивируют молодежь. Депутат Глеб Демченко добавил, что в Химках регулярно проходят мероприятия, направленные на воспитание патриотизма и сохранение исторической памяти.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.