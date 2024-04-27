сегодня в 12:32

Ленобласть перестала вывозить мусор на полигон в Гатчине

Вице-губернатор Ленинградской области Михаил Ильин встретился с жителями Гатчины и Гатчинского района, обсудив с ними экологические проблемы. Он рассказал, что с 1 апреля регион больше не вывозит отходы на гатчинский полигон «Новый Свет — ЭКО», сообщает «Бриф24» .

Теперь на полигон будут свозить мусор только из Санкт-Петербурга.

По словам вице-губернатора, властям Ленобласти уже поручили проработать предложение активистов по организации специальных пунктов приема вторсырья в микрорайоне Аэродром и в центральной части Гатчины.

«Окончательно решить проблему сможет закрытие полигона, которое должно произойти после того, как будут введены в строй новые мощности по переработке отходов», — заявил Ильин.