Ленобласть отправила крупнейшую партию гуманитарной помощи на фронт

Из Выборга на СВО доставили КАМАЗы с техникой, оборудованием и стройматериалами

Ленинградская область отправила самую масштабную на сегодняшний день партию гуманитарного груза для военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине, сообщает «Бриф24» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

Четыре грузовых автомобиля КАМАЗ уже выехали из Выборга в зону проведения СВО. Машины доставят на фронт широкий спектр необходимых для военных вещей.

В составе гуманитарной помощи — оргтехника, в том числе принтеры, ноутбуки и радиостанции, а также специальное оборудование с беспилотниками. Кроме того, из Ленобласти российским военным также отправили медицинские принадлежности и маскировочные сети.

В грузе присутствуют и стройматериалы — ОСБ-плиты, доски, гвозди, а также специальные пленки, необходимые для укрепления и обустройства блиндажей.

На сегодня это крупнейшая партия гуманитарной помощи, которую Ленобласть отправляла в зону проведения СВО, добавили в пресс-службе правительства 47-го региона.