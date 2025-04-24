Ленинский округ присоединился к голосованию за объекты благоустройства

На федеральной платформе стартовало онлайн-голосование по выбору территорий для благоустройства в 2026 году, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

Ленинский городской округ стал участником этой программы, направленной на улучшение общественных пространств. Жителям муниципалитета предложено выбрать один из пяти предложенных объектов.

«Дорогие жители, жду от вас активности. Именно от вашего выбора зависит развитие нашего округа. Благодаря вам обновляются парки и скверы, появляются новые общественные пространства и зоны отдыха», — приводятся в сообщении слова главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

В пресс-службе рассказали, что в программу голосования вошли пять значимых объектов округа: Тимоховский парк, лесопарковая зона в деревне Коробово, сквер между домами № 43 и № 45 в поселке Развилка, сквер в поселке Измайлово и нижний Ащеринский пруд в поселке Развилка.

«Период голосования продлится до 12 июня 2025 года. У каждого нашего жителя есть возможность внести свой вклад в развитие общественных пространств округа, определив приоритетный объект для благоустройства», — добавил Станислав Каторов.

Проголосовать за понравившийся объект можно несколькими способами: через федеральную платформу для голосования, с помощью мобильного приложения «Госуслуги. Решаем вместе», а также с помощью волонтеров в парках и скверах округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти региона уделяют внимание техническому оснащению территории в сфере безопасности жителей, особенно парков и мест отдыха.

«Мы стараемся уделять внимание в части технического оснащения, сегодня в XXI веке очень важно использовать все самые умные решения. Потому что на большой территории все, что касается безопасности в парках и лесопарках, очень важно обеспечить. Это базовый запрос каждой семьи и каждого человека», — заявил губернатор.