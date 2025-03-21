«Ленинградскую» симфонию исполнят 100 музыкантов в Дубне на День Победы

Представители администрации, городских предприятий, организаций, профильных служб вместе обсудили грядущее празднование 80-летия Великой Победы в Дубне: к самым масштабным мероприятиям в городе ведут подготовку уже сейчас. Так, Дубненский симфонический оркестр сыграет легендарную «Симфонию № 7» на стадионе второй школы, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Решено, что одной из главных площадок празднования станет территория школы № 2, где в годы войны располагались военные госпитали. Здесь Дубненский симфонический оркестр в составе 100 человек (двойной! состав) под управлением дирижёра Сергея Поспелова исполнит одно из главных произведений, которое символизирует Победу над фашизмом — Симфонию № 7 Дмитрия Шостаковича. Это станет кульминацией празднования», — рассказал глава Дубны Максим Тихомиров.

Планируется также устраивать концерты во дворах ветеранов: на военной «полуторке», с патриотическими песнями. Пройдут в округе и традиционные памятные акции. До начала мая по поручению главы все знаковые места в городе приведут в порядок.

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