Лемара Селендили назвала кибербуллинг основанием для иска

Лингвист-эксперт Лемара Селендили рассказала о росте кибербуллинга. Жертвы могут фиксировать оскорбления и требовать компенсацию ущерба, сообщает Крымское информационное агентство .

Лингвист-эксперт, почерковед, доктор филологических наук Лемара Селендили заявила, что в России растет число серийных кибербуллеров и киберсталкеров. Из-за этого чаще требуется лингвистическая экспертиза.

«Кибербуллинг — это преступление», — подчеркнула Селендили.

Эксперт пояснила, что такие исследования помогают установить авторство текста, выявить подтекст, оценить оскорбления, клевету и вред репутации. Экспертиза также применяется при ошибках в фамилиях, именах и отчествах, например при оформлении наследства или пенсии.

По словам Селендили, зафиксировать текст можно с помощью скриншота, аудио или видео. После исследования пострадавший может предъявить ущерб за слова, которые оскорбили или унизили.

Эксперт добавила, что клевета в публичных выступлениях, СМИ и интернете преследуется по закону. Стоимость экспертизы зависит от объема текста, числа вопросов и сложности ситуации.

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