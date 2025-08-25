Лекцию по цифровой безопасности провели в Богородском округе для долголетов

По инициативе депутата Богородского округа Екатерины Щербаковой для участников проекта «Активное долголетие» была организована познавательная лекция о цифровой безопасности. Вместе с представителями одного из ведущих российских банков слушатели подробно рассмотрели и разобрали такие важные вопросы, как противостоять мошенникам, как не попадаться на их хитрые и ухищренные уловки, как защитить свои персональные данные. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Меня особенно трогает, что наши мудрые долголеты имеют возможность так активно проводить время, реализовывать, как они сами говорят, свои детские мечты и оставаться в центре событий. Это бесценно!» — поделилась после встречи своими впечатлениями Екатерина Щербакова.

Мероприятие прошло в формате живого общения. За чашкой ароматного чая, в неформальной обстановке участники встречи смогли задать все интересующие вопросы.

Такие мероприятия очень важны, поскольку сегодня старшее поколение все активнее осваивает цифровую среду — общается в мессенджерах, оплачивает услуги онлайн, получает государственные услуги через портал госуслуг и т. д.

Участники поблагодарили организаторов за полезную информацию и выразили готовность к новым встречам.

