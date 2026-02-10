Лекция об усадьбах и их владельцах пройдет 11 февраля в Одинцове

Лекция «Усадьбы Одинцовского округа и их знаменитые владельцы» состоится 11 февраля в Библиотеке №1 в Одинцове в рамках проекта «Историческая среда», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие проведет президент некоммерческой организации «Национальная ассоциация деятелей образования, науки, культуры и искусства «НИКА» Наталья Николаева.

В ходе лекции расскажут о роли русской усадьбы в национальной культуре и традициях, а также о многовековой истории усадеб Одинцовского округа. Особое внимание уделят известным владельцам и гостям этих усадеб, среди которых были Чехов, Тютчев, Карамзин и другие выдающиеся личности. Также прозвучат истории о композиторах, художниках и поэтах, связанных с этими местами.

Лекция начнется в 19:00 по адресу: г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, 30А. Вход свободный, возрастное ограничение 12+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.