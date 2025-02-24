Лекции и игры провели в парке Монино Щелкова в День защитника Отечества

В парке Монино отметили День защитника Отечества, превратив его в площадку для познавательного и увлекательного времяпрепровождения. Жители и гости города собрались вместе, чтобы отпраздновать этот важный день, наполненный патриотизмом и благодарностью нашим защитникам. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Одной из достопримечательностей праздника стала чайная зона. Здесь все желающие могли согреться ароматным чаем, который добавил уюта и тепла в прохладный февральский день. Рядом располагалась тематическая фотозона, в ярких декорациях, где посетители делали красивые снимки, чтобы сохранить в памяти этот особенный день.

Игровая программа, также организованная в парке, привлекла внимание детей и взрослых. Участники с удовольствием включались в различные конкурсы и игры, которые не только поднимали настроение, но и способствовали развитию командного духа и взаимопонимания.

Особенное внимание заслужила акция «Письмо солдату». Гости парка могли написать слова поддержки и благодарности тем, кто ежедневно стоит на страже нашего мира. Акция вызвала большой интерес и трепет, ведь каждое письмо солдату — это настоящее проявление признательности и надежды, отражающее единство народа и армии.

Для тех, кто хотел узнать что-то новое и обогатить свои знания, работал лекторий. Здесь рассказывали о жизни и подвигах героев нашей страны, о значении их вклада в историю и современность. Лекции не оставили равнодушными ни молодых, ни взрослых слушателей, вдохновляя их на новые достижения и углубляя чувство уважения к нашим защитникам.

Празднование Дня защитника Отечества в парке Монино стало ярким примером того, как важно помнить и чествовать наших героев, объединять усилия для создания атмосферы добра и мужества. Это мероприятие подарило всем участникам не только положительные эмоции и незабываемые моменты, но и укрепило чувство гордости за нашу страну и ее защитников.

Без возрастных ограничений.

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