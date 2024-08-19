Лейтенант Анучин о контрактниках: наши военные показывают высокий моральный дух

Гвардии лейтенант Дмитрий Анучин высказался о службе по контракту в России. Он отметил высокий моральный дух военнослужащих, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По словам офицера, парни, служащие по контракту, знают, для чего они это делают, поэтому всегда действуют самоотверженно. Более того, государство помогает семьям военнослужащих. Также чувствуется повсеместная поддержка населения.

«У нас есть чем гордиться. Действительно, наши военные показывают высокий моральный дух. Мы — пехота. Там, где мы стоим, за нами начинается Россия», — заявил Анучин.

Пока бойцы защищают свою страну на СВО, государство защищает их семьи.

Страна обеспечивает детей участников спецоперации бюджетными местами в лучших университетах России. Вузами установлены специальные квоты приема на программы бакалавриата и специалитета для абитуриентов, родители которых принимают участие в спецоперации. Квота составит 10% от общего количества бюджетных мест каждого вуза. Дети раненых и погибших могут поступить в университет без вступительных испытаний.

Государство предоставляет льготную ипотеку для участников СВО и членов их семей. А значит, родные бойцов могут получить достойное жилье. Работает накопительно-ипотечная система — военные могут купить квартиру или дом, которые будут оплачены с использованием госсредств.

Участникам СВО предоставляется широкий спектр дополнительных федеральных и региональных льгот и гарантий: получение статуса ветерана боевых действий, направление детей в детские оздоровительные учреждения, оплата школьных обедов детям, бесплатное посещение кружков и спортивных секций, компенсация за коммунальные расходы и т. д.

Московский областной пункт отбора бойцов в Балашихе находится по адресу: Восточное шоссе, вл. 2. В нем есть все необходимое для кандидатов — проживание и питание, прохождение медкомиссии, консультации юристов, нотариусов, банковских работников и других специалистов. Подробная информация о контрактной службе доступна по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77, на сайте контрактмо.рф и в Telegram-боте.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, центр заработал для того, чтобы бойцы могли получить максимальное внимание. Регион находится в постоянном контакте с Минобороны РФ.

«Важно уделить максимальное внимание тому, кто подписывает контракт, кто, соответственно, будет защищать нашу страну. Для этого нужна экипировка, для этого нужны навыки ведения боя. В общем все необходимые мероприятия мы там предусматриваем, в том числе и боевое слаживание — ребята знакомятся, обмениваются опытом там. Все это имеет значение», — сказал глава региона.